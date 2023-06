Bolt peab andma tarbijakaitsele aru oma hinnatestide kohta

Kui Tõnis pärast lühikest sõitu Bolti rendiautoga saadud kviitungit uurides avastas, et temalt on korraga kasseeritud nii miinimumhind kui ka teenuse hind, pöördus ta selguse saamiseks firma klienditeenindusse. Sealt sai ta ebamäärase vastuse, et neil käib parasjagu test ja mida selle suhtes teha ei saa.

Bolti pressiesindaja Liisi Maria Muuli sõnul testisid nad maikuus miinimumtasu erinevaid võimalikke hindu. Miinimumtasu tasu, mis autot rentides minimaalselt maksta tuleb, hoolimata läbitud distantsist või ajakulust. Veebruaris toimus erinevate minutihindade test, mille käigus klientidelt võeti teenuse eest erinevat minutihinda.

Lühikesi sõite ei soosi

«Meie jaoks on oluline mõista hinnastamismudelit ja näha muutusi klientide käitumises ning leida tasakaal mõistliku hinna ja mugava transpordilahenduse pakkumise vahel,» selgitas Muuli. «Miinimumtasu tõstmisega nägime, et inimesed on valmis tegema vähem lühikesi sõite autoga ja kasutama selle asemel alternatiive - inimesed eelistasid meie soovitusel näiteks Bolti tõuke- või jalgratast, kuna nad nägid, et selle maksumus on neile odavam.»

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti (TTJA) ettevõtluse osakonna jurist-valdkonnajuht Hellika Tederi sõnul on klientide erinev hinnastamine ehk dünaamiline hinnastamine lubatud tingimusel, et kaupleja annab tarbijale enne tehingu sooritamist tõese teabe teenuse hinna arvutamise aluste kohta ja selle alusel peab kujunema lõpphind.