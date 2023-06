Kastmisveega on lõpp: joogiveega enam odavalt taimi kasta ei saa

Tema sõnul on Tallinna Vee üks olulisi prioriteete on keskkonnamõjude vähendamine ja selleks investeerivad nad järjest enam puhastusprotsesside efektiivsuse tõstmisesse ja joogivee kõrge kvaliteedi tagamisse. Sel eesmärgil vahetatakse kiirenenud tempos välja torustikke, asendatakse vanad torud kasutades kaasaegset ja keskkonnasõbralikku kinnise meetodi tehnoloogiat; samuti vahetatakse välja kõikide lepinguliste klientide arvestid kaugloetavate vastu, et vähendada varjatud lekete arvu. Tarbijaid suunatakse koguma sademevett, millega vajadusel kasta taimi või kasutada muuks otstarbeks.

«Sellel teemal on aastal 2020 õiguskantsler ka eraldi arvamust avaldanud ning rõhutanud, et tarbijaid ja arendajaid tuleb suunata sademeveesüsteeme rajama, et kuivadel perioodidel oleks tagatud piisav puhta joogivee ressurss. Tallinnas täna seda probleemi ei ole, et puhast joogivett ei jaguks, aga me peame suutma näha pikema perioodi taha ning tagama, et seda probleemi ka mitte kunagi ei tekiks. Täna on Eestis piirkondi, kus põuastel perioodidel võib tekkida puhta joogivee puudus. Puhas joogivesi on üldtunnustatud inimõigus (ÜRO resolutsioon 64/292) ning iga vee-ettevõtja kohus on tagada selle ressursi jätkusuutlikkus ja kättesaadavus,» lisas Kappak.