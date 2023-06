Eesti puksib suure heitkogusega veoautod teedelt välja

«Kliima hoidmiseks on vaja heitkoguseid vähendada, maanteetransport on sellest arvestav osa. Meie ettepanek on soodustada madalama CO2 heitmega veokite kasutuselevõttu. Raskeveokimaks ja teekasutustasu on Eestis juba kasutusel, aga nüüd hakkab tasu suurus senisest enam sõltuma sõiduki keskkonnasäästlikusest, et väiksem keskkonnajalajälg oleks konkurentsieelis ja Eestit läbiv transport puhtam,» selgitas kliimaminister Kristen Michal.