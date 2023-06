Kas bussireisija peaks saama praamile ilma praamipiletita?

Mandri ja Saaremaa vaheliste bussiliinide pileti hinnas sisaldub parvlaevaga üleveo hind, mis on 1,5 eurot iga üleveetava liinibussi reisija kohta ning lisaks 13 eurot bussi enda kohta.

Lux Expressi Eesti ärijuhi Ingmar Roosi sõnul tähendab see, et näiteks täis bussi puhul läheb reisija makstavast piletihinnast ligi 1,75 eurot praamiga üleveo kulu katmiseks ja pooltühja bussi puhul 2 eurot. «Liinibussi reisijatele üleveo pileti hind on kehtestatud majandus- ja taristuministri poolt ja sellele kohaldub 50 protsenti võrreldes tavalise reisija üleveopiletiga,» ütles Roos BNS-ile.

Lux Express leiab, et riik võiks saarte ja mandri lõimimise ja ühistranspordi eeliskasutamise soodustamiseks liinibusside ja liinibussidega reisijate praamiga üleveo eest raha küsimise täielikult lõpetada. «Kuna Tallinn-Kuressaare bussiliikluses valitseb tihe konkurents ja liine opereerib kokku viis ettevõtet, siis tooks bussireisijate vabastamine parvlaevadega üleveo maksumusest kaasa bussipileti hindade languse ja ühtlasi aitaks see säilitada talvisel madalhooajal tihedamaid bussigraafikuid Tallinn-Kuressaare liinil,» põhjendas Roos.

Lux Express on teinud vastava ettepaneku nii ministeeriumile kui ka transpordiametile, kuid sellest ei ole seni abi olnud. «Praegune süsteem ei ole meie hinnangul saarlaste ja hiidlaste suhtes õiglane ega aita kaasa ühistranspordi kasutamise kasvatamisele. Süsteem on meie kui bussiettevõtte vaates seda totram, et riigi poolt korraldatavas Tallinn-Kuressaare lennuliikluses maksis riik juba 2021. aastal iga lennureisija kohta dotatsiooni 118 eurot ja kogusummas 3,3 miljonit eurot,» rääkis Roos.