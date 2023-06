Pankadele plaanitav maksutõus kahjustab konkuretsivõimet ja muudab laenuraha kallimaks

Eestis on kahte tüüpi panku – Eesti kapitalil põhinevad pangad nagu ka Coop Pank ja välismaised suurpangad. Kuna välismaised pangad on kümneid aastaid nautinud turul suhteliselt monopoolset seisundit saavutades suured turuosad, siis on tänu headele Eesti klientidele tekkinud neil ajapikku väga hea kapitaliseeritus ja neid antud maksumuudatus nii tugevalt ei puuduta.

Konkurentsivõime saab hoobi

Kõige suurema löögi peavad siinkohal enda kanda võtma kohalikud Eesti pangad, kes kuuluvad peamiselt Eesti investoritele, on viimastel aastatel tublilt turuosa kasvatanud, pakkunud paljudele Eesti ettevõtele ja eraisikutele võimalust finantseerimist saada headel tingimustel. Kohalikud pangad on kasvufaasis ja viimaste aastate turuosade kasv näitab hästi, et pakutavad tingimused on meelepärased Eesti ettevõtetele ja eraisikutele, kuna nad on just Eesti kapitalil olevates pankades leidnud oma uue kodupanga.

See on omakorda sundinud ka välismaiseid panku Eesti inimestele paremaid tingimusi pakkuma, mis tähendab, et konkurents töötab ja finantseerimaks kodu-, uue auto ostu või tootmise laiendust on muutunud soodamaks. Kui valitsuse plaan viia pankade avansiline tulumaks 14% pealt 22% peale õnnestub, siis tähendab see kindlasti mitu head aastat tagasiminekut pankade omavahelises konkurentsis. Välismaistel pankadel on taas võimalus Eesti inimestele ja ettevõtetele oma tingimusi peale suruda, sest oleme muudatusega andnud löögi Eesti kohalike pankade konkurentsivõimele ja vähendanud läbi selle konkurentsi panganduses.

Mõistan, et paljudele on pinnuks silmas tänane olukord, kus pankade kasumid on viimasel aastal oluliselt kosunud. On pangad, kellel pole vaja klientide pärast pingutada ning nende kasumid on kasvanud puhtalt euribori mõjul, kuid on ka pangad, kes püüavad pakkuda klientidele võimalikult häid laenutingimusi ning maksta tähtajaliste hoiuste eest õiglast intressi, võitnud kliente juurde ja kasvatanud peamiselt just seeläbi oma kasumit. Viimasteks on just kodumaised pangad, kes pingutavad selle nimel, et Eesti inimesed saaksid samasugustel tingimustel pangateenuseid kasutada, nagu meie välispankade koduriigis elavad kliendid. Näiteks Coop Pangas makstakse tähtajalise hoiuse eest alates juunist 5% intressi, et anda tagasi Eesti eraisikule ja ettevõtjale ajal, kui finantseerimise kulud on kasvanud.

Majanduskeskkond külmub

Kõik see on võimalik, kui kohalikel pankadel on jätkuvalt piisavalt omakapitali kasvamaks, kuid mis plaanitava maksutõusuga soovitakse kohalikelt Eesti pankadelt ära võtta.

Pangandus on majanduse vereringe, kui võtta sealt ühekordselt rohkem tulumaksu ja läbi selle vähendades Eesti kapitalil olevate pankade turuosa, siis on korraks soe, aga ees ootab pikalt külma aega.