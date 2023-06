Minister Madis Kallas: Lõuna-Korea turult leiab varsti Eesti tooteid

Äridelegatsiooni liige, E-piima juhatuse esimees Jaanus Murakase sõnul veenduti visiidi käigus, et Korea on Eesti toidutootjate jaoks kiiresti arenev ja modernne turg, tarbija ootab uusi põnevaid tooteid, mis on pärit puhtast keskkonnast. «Väga teretulnud on ka see, et Eestil on nüüd Koreas saatkond, mida ettevõte saab kasutada ärikohtumiste läbiviimiseks. Eesti ettevõtetel on vaja laieneda teistele Aasia turgudele, et erinevate poliitiliste kriiside korral leida uusi ärivõimalusi.»