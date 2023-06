Microsofti lennukas poolaasta

Veebruaris teatas Microsoft, et integreerib ChatGPT nende otsingumootoriga Bing. Tänu tehis­intellekti ümber käivale kärale ning arutelule selle üle, mida AI võib tähendada tehnoloogiaettevõtetele, on Microsofti aktsia hind kerkinud aasta algusest 38 protsenti ja läheneb rekordtasemele. Terve hulk analüütikuid usub, et aktsia hinnal on kasvuruumi.

Näiteks privaatpanganduskompanii Wedbush analüütik Dan Ives arvab, et Microsoft on AI võidujooksu üks võitjatest, aga tulu sellest tuleb järgmises faasis. «ChatGPT on Microsofti kasvutööriista järgmine sammas,» kirjutas Ives eelmisel pühapäeval saadetud märgukirjas. «Viimastel nädalatel on meil arvukate Microsofti klientide, partnerite ja turu-uurijatega vesteldes saanud kristallselgeks, et monetiseerimise võimalused AI ja ChatGPT paigutamisel pilve on tõusnud võimaluseks kogu tööstuses.» Analüütik kergitas Microsofti aktsia hinnasihi varasemalt 340 dollarilt 375-le.