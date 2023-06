Tehisintellekt lennutas kiibitootja Nvidia triljonifirmaks

Üldiselt peetakse eelmise aasta lõpul puhkenud tehisintellekti­buumi (AI) üheks kindlaks võitjaks Microsofti, kes on investeerinud tehisintellekti arendavasse ettevõttesse OpenAI – viimane on loonud suhtlusrakenduse ChatGPT, mis on integree­ritud ka tehnoloogiahiiu otsingumootoriga.