Valitsusliit kavatseb leevendada pankade maksutõusu

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles neljapäeval Postimehele, et praegu käib kompromissi otsimine pankade tulumaksumäära tõusu üle. «Läbirääkimised käivad,» ütles Akkermann. «Kompromissina arutatakse praegu seda, kas avansiline tulumaks on 22 protsenti või vähem. »

Akkermann märkis, et ettevõtete ja sealhulgas ka pankade tulumaks tõuseb igal juhul 22 protsendini, kuid küsimus on selles, et kas pankade avansiline tulumaks saab olema väiksem.