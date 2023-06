Venemaa supleb India ruupiates, millega pole neil midagi peale hakata

Bloombergi hinnangul on Venemaal praeguseks välispankades seismas kokku juba üle 147 miljardi dollari ulatuses erinevaid valuutasid. Sellele lisandub nüüd, kus Venemaa on viimase aasta jooksul tõusnud India suurimaks naftatarnijaks, iga kuu ruupiates 2-3 miljardit dollarit, millega sanktsioonide ja piirangute tõttu pole venelastel midagi peale hakata.

India prioriteet on edendada ruupia laialdasemat kasutamist rahvusvahelistes arveldustes. Keskpank on soovitanud, et riigid, kellele makstakse kauba eest ruupiatega, võiksid paigutada raha kohalikesse väärtpaberitesse, sealhulgas valitsuse võlakirjadesse. Huvi selle ettepaneku vastu on esialgu leige.