Avaliku teenistuja palk on Eesti keskmisest märgatavalt kõrgem

2021. aastal toimus avalikus sektoris järsk palgakasv ja teenistujate palgatõus osutus suuremaks, kui Eesti keskmine palgakasv. Kõige rohkem said palka juurde eriteenistujad – politsei-, vangla-, päästeteenistujad, tegevväelased, kelle sissetulek kasvas keskmiselt 14,7 protsenti.

Samas on juhtide ja tippspetsialistide palgamahajäämus võrreldes erasektoriga suurenenud, ütles rahandusministeeriumi avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Harak.

Voolavus suur

Vaatamata Eesti keskmisest oluliselt kõrgemale palgale on personalivoolavus riigiasutustes suur, ulatudes keskmiselt üle 16 protsendi. Vabatahtlik voolavus on üle 10 protsendi.

«Värbamised on raskeks läinud ja seda eriti valdkondades, kus avalik sektor konkureerib erasektoriga,» ütles Harak. Möödunud aastal luhtus ligi veerand avalikest töökonkurssidest.

Avaliku sektori palgamahajäämus erasektorist on viimastel aastatel vähenenud.

Teenistujate arv vähenes

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on üksteise järel saabunud kriisid toonud avalikule sektorile palju töötunde juurde.

«Olenemata sellest, et kriisid on üksteist taga ajanud, on riigiasutustes ja omavalitsustes 489 inimest vähem sisemise töö ümberkorralduse tulemusel,» lausus Võrklaev.