Coop Pank tõstis aastase tähtajalise hoiuse intressimäära 5 protsendini

«Tegu on kõrgeima hoiuseintressiga Eesti pankades pärast riigi üleminekut eurole. Tähtajaliste hoiuste intresside tõstmisega uuele rekordtasemele tahame juhtida inimeste tähelepanu, et rahale on tekkinud taas hind ja täna on mõistlik panna oma vaba raha riskivabalt tähtajalisele hoiusele tulu teenima,» ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.