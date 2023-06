Inflatsioon kahaneb oodatust kiiremini, intressitõus aga ära ei jää

Alusinflatsioon, kust on välja võetud energia- ja toiduainete hinnad, kahanes täna avaldatud andmetel euroalal 5,3 protsendile. Sealjuures oli näitaja oodatust madalam: Bloombergi küsitletud ökonomistid prognoosisid, et mai inflatsioon tuleb 5,6 protsenti.

Samuti näitas vaibumist üldine inflatsioon, mis energiahindade odavnemise tõttu oli mais 6,1%. Võrdlusena, mullu sügisel ületas inflatsiooninäitaja euroalal ka kümmet protsenti.

Kui Slovakkias (12,3%), Lätis (12,3%), Eestis (11,2%) ja Leedus (10,6%) on hinnatõus jätkuvalt üle 10 protsendi, siis näiteks Luksemburgis on hinnakasv jõudnud EKP sihiks seatud kahe protsendini. Alla kolme protsendi on inflatsiooninäitaja ka Belgias (2,7%), ja Hispaanias (2,9%)

Kuigi hinnakasv euroalal on aeglustamas, ei plaani EKP enda kahe nädala pärast toimuval istungil täna tulnud andmetele reageerida. «Meil puuduvad selged tõendid selle kohta, et alusinflatsioon on saavutanud haripunkti,» ütles EKP president Lagarde täna Saksamaal Hannoveris peetud kõnes. «Oleme selgelt öelnud, et meil on veel maad, et viia intressimäärad piiravale tasemele.»

Bloomberg ökonomist Maeva Cousin nõustus Lagarde'iga öeldes, et EKP nõukogul on veel liiga vara oma haaret leevendada. «Eeldame, et inflatsiooni põhjustavad tegurid ja statistilised moonutused panevad alusinflatsiooni suvel uuesti kerkima.»