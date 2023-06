RAHA TULEB ⟩ Forbes avaldas Venemaa miljardäride pärijate edetabeli

Perekondlikesse nüanssidesse Forbes ei lasku, vaid jagas ärimeeste vara lihtsalt laste vahel ära. Kuidas varandus tegelikult ärimeeste surma korral jagatakse, sõltub testamendist. Näiteks lubasid mõned oligarhid veel mõned aastad tagasi, et ei kavatse kogu vara järeltulijatele jätta. Pärijad saavad lihtsalt väärikaks äraelamiseks vajaliku summa ning ülejäänud antakse heategevuseks. «Tahad inimest aidata- anna talle miljon. Tahad aga tappa- anna miljard,» lausus üks rikkamaid venemaalasi Nornikli omanik Vladimir Potanin.

Forbesi edetabel on koostatud 10. märtsi seisu aluseks võttes. Sellel ajal oli Venemaal 110 miljardäri, kelle koguvara maht oli 505 miljardit dollarit. Kui see summa rikkurite laste vahel võrdselt ära jagada, siis saaksid kõik 340 last samuti miljardärideks ning igaühe vara maht oleks ligi 1,5 miljardit dollarit.