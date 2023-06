Tallinna Vee üldkoosolek kinnitas dividendi

Gerli Kivisoo on vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri liige alates 2005. aastast, kes on spetsialiseerunud väärtpaberituruõigusele, ühinemis- ja ülevõtmistehingutele ja äriühinguõigusele. Gerli Kivisool on LLB õigusteaduse kraad, mille ta omandas Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Ta on kogu oma karjääri jooksul tegutsenud õigusnõustajana.