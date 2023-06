FOTO ⟩ Lidl avas Eestis kaheteistkümnenda kaupluse

Rakvere vallavanema Maido Nõlvaku sõnul on suure kaupluseketi lisandumine piirkonda igati tervitatv. «Sinna, kus avatakse uusi kaupluseid, tuleb ka külalisi ja uusi elanikke,» ütles Nõlvak.

Lidli teatel on nende Rakvere valla kauplus ehitatud EDGE ehitussertifikaadi nõudeid järgides ja kasutab ainult roheenergiat. 1438-ruutmeetrise müügisaaliga hoone juurde kuulub 149 parkimiskohaga parkla, millest kolm kohta on liikumispuudega inimestele ja kaks parkimiskohta peredele. Ratturitele on parkimiseks ette nähtud 12 jalgrattakohta.