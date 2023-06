Bolt tõmbab Rootsis äri koomale

Infot kinnitas ka Bolti Põhjamaade pressiesindaja Jens Öhgren. «Me lõpetame tegevuse ärilistel põhjustel. Kui tulevikus tekib võimalus, soovime loomulikult näha, kas saame uuesti alustada. Kuid praegu on otsus Rootsis mitte jätkata,» ütles Öhgren.

Bolti pressiesindaja täpsustas, et otsus ei mõjuta Bolti muid Rootsis pakutavaid teenuseid, tõukerataste renti ning taksoäri. «Absoluutselt mitte. See ei mõjuta meie muid tegevusi üldse.»

«Pange tähele, et tagatisraha saab tagasi ainult siis, kui kott on suurepärases seisukorras ehk puhas ja ilma defektideta. Pange tähele, et tagastame tagatisraha ainult konkreetse koti esialgsele ja registreeritud kasutajale,» seisab Breakiti saadud e-kirjas.