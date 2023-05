Venemaal avanesid Zara kauplused uue nime all

Venemaal on tehtud jõupingutusi, et täita lääne rõivakettide lahkumisest tekkinud vaakum. Näiteks avati eelmisel kuul Moskva kesklinnas uute omanike käe all MAAG kaubamärgi all taas endise Zara rõivaketi lipulaev, vahendab Reuters.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse sulges Zarat omav Hispaania ettevõte Inditex enam kui 500 kauplust Venemaal. Märtsi alguses müüs Inditex 245 oma 514 kauplusest Araabia Ühendemiraatides registreeritud ettevõttele Daher Group.

Ettevõte ütles, et uued kaubamärgid, mis kauplustes müüki jõuavad, on Inditexi kaubamärkidest täiesti erinevad. Kohalikud väitsid aga Reutersile, et kõik on võrreldes eelmise omaniku aegse äriga peaaegu identne, ainult valik on kitsam.

Moskvas avati uus MAAG rõivaketi kauplus. Foto: Maxim Shipenkov

Venemaa kaubanduskeskuste assotsiatsiooni juhi Oleg Klimovi sõnul on lääne tarbekaubamärkide lahkumine Venemaalt toonud sektorile umbes kahe ja poole miljardi dollari suuruse kaotuse. Esialgne ebakindlus mõjutas tema sõnul venelaste kulutamisvalmidust, kuid tarbijad on aeglaselt poodidesse tagasi pöördunud.

Lääne firmade lahkumine on aga mõjutanud toodete pakkumist. Kauplused on ümber paigutanud allesjäänud lääne toodete varusid, kuid uusi tooteid on sanktsioonide tõttu olnud raske saada.