Uus-Meremaa lennufirma hakkab enne lende reisijaid kaaluma

Lennufirma Air New Zealand rahvusvaheliste lendude reisijad peavad lähinädalatel avalikustama oma kehakaalu enne lennule minekut. See toimub lennufirma kinnitusel siiski täiesti diskreetselt.

«Me teame, et kaalule minek võib olla hirmutav. Me tahame oma klientidele kinnitada, et mingit nähtavat kuvamist ei toimu. Keegi ei näe teie kaalu – isegi meie mitte! See on täiesti anonüümne,» kinnitas lennufirma juht news.com.au veebilehe andmetel.

Avalduse kohaselt kogutakse teavet lennuki kaalu ja tasakaalu arvutamiseks. «See on lihtne, see on vabatahtlik ja kui te annate oma kaalu, aitate meil iga kord ohutult ja tõhusalt lennata,» pöördus juhtkond reisijate poole. Ta ütles, et kõik pardal olev kaalutakse – alates lastist kuni pardal oleva toiduni ja pagasini pagasiruumis.

Koti kaalumine enne lendu Aucklandi lennujaamas Foto: Air New Zealand

Lennufirma sõnul kaaluti riigisiseseid reisijaid juba 2021. aastal ning nüüd keskendub lennufirma rahvusvahelistele reisijatele. Sellest lähtuvalt palutakse neid kuni 2. juulini Aucklandi rahvusvahelises lennujaamas teatud Air New Zealandi lendude puhul kaaluda.

Lennufirma sõnul peab uuringus osalema vähemalt 10 000 reisijat, mis nende sõnul on tsiviillennundusameti nõue. Ameti eeskirjade kohaselt on lennuettevõtjatel mitu võimalust reisijate kaalu hindamiseks. Üks võimalus on viia läbi korrapäraseid uuringuid, nagu Air New Zealand teeb, et määrata kindlaks keskmine kaal. Teine võimalus on aktsepteerida ameti kehtestatud standardkaalu.