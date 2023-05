Euroopa Keskpank võib tõsta laenuraha hinda seni arvatust rohkem

Eesti Pangas toimunud seminaril märkis Müller, et see, kui kõrgele keskpank veel intressimäärasid tõstma peab ja kui pikka aega neid kõrgel hoidma, sõltub sellest, milliseks üldisemalt euroala majanduse väljavaade lähikuudel ja -kvartalis kujuneb.

«Intressimäärasid me Eesti Pangas ega ka Euroopa Keskpangas otseselt ei prognoosi. Vaadates aga, kui kiire inflatsioon praegu siiski on, pean väga tõenäoliseks, et meid ootab ees veel rohkem kui üks 0,25-protsendine intressimäära tõus,» kinnitas Müller.

Postimehe küsitletud ökonomistid ennustasid kaks nädalat tagasi, et Euroopa Keskpank tõstab intressimäära veel ühe korra ja seejärel jääb see püsima. Praegu on Euroopa Keskpanga peamine intressimäär 3,75 protsenti. See tõusis viimati mai algul.