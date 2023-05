Luminor: koduostjad vaatavad Tallinnast aina kaugemale

Tanel Rebase sõnul on linnast 40–50 kilomeetri kaugusele jääv maatükk uus reaalsus, millega tuleb hinnatundlikematel klientidel leppida. Koroonakriis lennutas maatükkide ja olemasoleva kinnisvara hinnad taevasse ning sellele järgnes turu ülekuumenemine. Tänaseks on olukord küll stabiliseerunud, kuid maa hinnad siiski kõrged ning märkimisväärset langust pole näha, teatas Luminor.

«Maatüki hind on paljudes piirkondades isegi kahekordistunud – see omakorda sunnib inimesi kompromissidele, et unistust oma majast mitte päriselt maha matta,» rääkis Rebane. Seega, kui varem tundus poolesaja kilomeetri kaugusele jääva maatüki ost utoopilisena, siis tänaseks on sellest saanud paljude eestimaalaste paratamatu reaalsus.