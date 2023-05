Hotellide maksutõus teeb Eesti 67 miljoni euro võrra vaesemaks

See tähendab, et aastas jääb tulemata 210-211 000 välisturisti, kes ei käi siin poes ega osta kaupu, ei külasta restorane ega einesta siin, ei tarbi meelelahutust, transporti ega muid kaupu ega teenuseid, mida turistid tavapäraselt Eestis tarbivad, rääkis Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütik ja partner Janno Järve.

Hind tõuseb üle 12 protsendi

Käibemaksu tõus mõjutab otseselt majutusteenuse hinda. Puhtalt käibemaksu tõusust lähtuv hinnatõus peaks olema 11,9 protsenti, kuid see on Järve sõnul optimistlik hinnang.

«Turismiettevõtjate mõte ei ole ju see, kuidas käibemaksuga tegeleda, vaid kuidas oma kasumit taastada,» lausus Järve. «Selles on eelnevatel aastatel tekkinud märkimisväärne auk ja pigem on põhjust eeldada, et tegelik hinnatõus kujuneb suuremaks.»