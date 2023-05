Eesti Energia hangib Ida-Virumaale hiigelsuure aku

Hankedokumentidest järeldub, et hiigelsuur aku on kavas paigutada 4400 ruutmeetri suurusele alale.

«Kiireim tee tagada inimestele taskukohase hinnaga elekter ja Eesti energiasüsteemi sõltumatus, on võimalikult kiire üleminek taastuvenergiale,» ütles Eesti Energia juhatuse liikme Kristjan Kuhi. «Kuna tuul ei puhu ja päike ei paista kogu aeg, tuleb seda salvestada. Üks lahendus taastuvenergia talletamiseks on suured energiasalvestid, mille olemasolu oleks näiteks eelmisel aastal aidanud vältida 4000-euroseid elektrihindu. Piisav salvestusvõimsus aitab tagada taskukohased elektrihinnad, energiasüsteemi töökindluse ja tõhusama taastuvenergia kasutuse,» lisas ta.

Eesti Energia suursalvesti tarnija on plaanis hankega leida 2023. aasta suvel, pilootprojekti käivitus on plaanitud 2024. aasta teise poolde.

«Salvestid on kasulikud mitmes mõttes. Esiteks aitavad need lõigata ära väga kõrged hinnatipud ajal, mil soodsat taastuvenergiat on võrgus vähe. Teiseks aitavad salvestid taastuvenergiat salvestada ning selle kasutamist ajatada,» lisas Kuhi.