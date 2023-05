Maagaasi järsk hinnalangus börsil jõuab Eesti kodutarbijani

«Lähikuude gaasi turuhinna prognoosid võimaldavad meil suveks gaasi hinda tublisti langetada. Viimase poole aasta jooksul oleme praktiliselt iga kuu gaasi müügihinda alandanud, võrreldes möödunud sügisese hinnatipuga on maagaasi hind kodukliendile langenud 84 protsenti,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

«Gaasi maailmaturu hind on tagasi 2021. aasta mais, kukkumine on olnud väga kiire ja järjepidev. Edasine sõltub mahutite täitumisest, talve temperatuuridest ja Aasia tarbimisvajadusest, kuid praegused Euroopa hinnaprognoosid näitavad järgmiseks kütteperioodiks siiski mõningast hinnatõusu,» tähendas Kaasik.

Sügisese tipuhinna tasemelt 2,85 eurot/m³ on Eesti Gaasi koduklientide hind langenud poolaastaga üle 84 protsendi. Suuremad gaasi hinnalangetused toimusid möödunud aasta detsembris ja selle aasta veebruaris, mil Eesti Gaas alandas maagaasi hinda vastavalt 35 ja 50 protsenti.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti. Alates 2016. aastast kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisettevõte Infortar on Eesti Gaas kasvanud Soome-Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, ettevõtte müügist üle 70 protsendi moodustab müük välisturgudel.