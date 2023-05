Maksa peale! Riik kõrbevate päikeseparkide omanikele appi ei tule

Kui veel aasta tagasi jagas riik lisaeelarvest energia julgeoleku tagamiseks kümneid miljoneid eurosid toetusi väikestele elektritootjatele ja peaminister Kaja Kallas rääkis riigikogu ees, kui oluline see on, et Eestis oleks palju hajatootmist, siis aasta hiljem on üleskutsele reageerinud väikesed hajatootjad leidnud end olukorras, kus maksavad ise oma toodetud elektrile peale ja investeeringu tasuvusest võivad vaid unistada.

«Mis saab siis seltsimehed energeetikud, homme jaamad seisma?» küsis Facebooki taastuvenergia väiketootjate grupis üks tootja järjekordse miinuspäeva eel. «Eesti Energiale päev läbi elektrit kinkida ja selle eest veel peale maksta, see ei lähe mitte.»

Teine jagab muret ja tõdeb samuti, et probleem on tõsine. «Riik õhutas inimesi paneele paigaldama ja elektrit tootma ning võtabki energia vastu ilma ühegi probleemita - peale ühe: me maksame sellele peale!»

Kirjutaja sõnul ei arvesta riik investeeringut ega omavajadusi. «Kellel pole akusid, on olukord eriti kurb - lootuses endale talveks elekter ette toota, tehti investeering. Nüüd aga on hinnaerinevusega probleem selles, et pead kuni 100kW päeval tootma võrku - et öösel selle arvelt 1kW võtta saad.»