Nvidia liitus triljoni dollari klubiga tänu tehisintellekti nõudluse kasvule

Kõik, kes ostsid 2022. aasta oktoobris kiibitootja Nvidia aktsiaid, tegid suurepärase tehingu, kuna sellest ajast alates on USA ettevõtte börsiväärtus koguni neljakordistunud.

Teisipäeval ületas ettevõtte väärtus esimest korda isegi psühholoogiliselt olulise ühe triljoni dollari piiri, tõustes 3%. Nvidia on ühtlasi esimene kiibifirma, mis on jõudnud üliväärtuslike ettevõtete eksklusiivsesse ringi.

Teised üle triljoni dollari suuruse turuväärtusega USA ettevõtted on veebikaubamaja Amazon, iPhone'i tootja Apple, tarkvarakontsern Microsoft ja Google'i emafirma Alphabet. Välismaalt kuulub sellesse rühma Saudi Araabia naftatootja Saudi Aramco.

Nvidia aktsiabuumi peamiseks põhjuseks on kasvav globaalne nõudlus kiipide järele. Seda toidab ka hiljutine tehisintellekti (AI) menu.

Nvidia avaldas eelmisel nädalal optimistliku väljavaate, millele mitmed analüütikud reageerisid oma prognooside tõstmisega. Lisatõuke said nad ka ettevõtte teatest, et nad ehitavad Iisraelis ühe maailma kiireima superarvuti tehisintellekti rakenduste jaoks.

Generatiivne tehisintellekt, nagu ChatGPT, suudab simuleerida inimeste suhtlemist ja luua mõne märksõna põhjal tekste, pilte või videoid. See nõuab samas suurt arvutusvõimsust, milleks sobivad graafikakiibid eriti hästi, kuna need on mõeldud arvukate arvutuste paralleelseks sooritamiseks.