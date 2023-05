Võrklaev ütleb, et kärped juba käivad, nimelt kehtib eelmise valitsuse kärpeplaan ja on tehtud esimesi sammegi: «Miljon eurot kommunaalkulusid hoiame kokku keskkonna- ja maaeluministeeriumi kokkutõstmise ja ministeeriumide üldhoonesse kolimisega.» Võrdluseks: riigieelarve kulude kogumaht on tänavu 16,8 miljardit eurot.