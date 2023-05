Elmo ja Rootsi Elonroad rajavad Eestisse elektriautode laadimisraja

Partnerlus sai alguse Rootsi kuninga visiidist Eestisse, mille raames ettevõtted kohtusid ja otsustasid ühendada mõlema kogemused ja teadmised, et arendada elektrisõidukitele nutikam ja efektiivsem laadimisvõimalus, teatas Elmo börsile.

Elmo on alates 2013. aastast tegelenud elektriautode jagamisteenusega ning viimasel kolmel aastal keskendunud kaugjuhtimistehnoloogia arendamisele. Elmo on ettevõtte väitel hetkel ainus maailmas, kes kaugjuhtimistehnoloogiat avalikel teedel igapäevaselt teenuses kasutab. Uus elektriautode autonoomne laadimisrada peaks teenuse tegema tõhusamaks.

«Teenusekvaliteedi tagamiseks tuleb meil elektriautosid graafikujärgsete sõitude vahel laadida ning uuenduslik rajatav autonoomne laadimisrada lubab protsessi meie klientide jaoks oluliselt tõhustada, minimeerida seisakuid ja suurendada kasutajate rahulolu. Koostöö sisuks on rajada pilootlaadimisjaam, mis paigaldatakse Elmo peakontori juurde Tallinnasse, Ülemiste ärilinnakusse,» selgitas Elmo juht ja asutaja Enn Laansoo Jr.

Lisaks paremale kasutajakogemusele on partnerluse eesmärgiks ka keskkonnasäästlikkuse edendamine, soodustades energiatõhusust ja vähendades süsinikdioksiidi heitkoguseid tänavatel. Projekti eesmärgiks on pakkuda esmalt Elmo kaugjuhitavatele autodele automaatset laadimisvõimalust, mille abil hinnatakse ja arendatakse sarnaseid lahendusi avalike ruumide jaoks, et tulevikus rajada laiemalt toimiv automaatne laadimisinfrastruktuur elektrisõidukitele.