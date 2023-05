Automüüja: tänavu nelja kuu kasutatud autode müük on kasvanud veerandi võrra

Samuti on üha rohkem tarbija jaoks määrav, kas kasutatud autol on Eesti ajalooga taust või mitte. «Uuena kohalikust esindusest müüdud ja esinduses hooldatud autot on kindlasti lihtsam müüa kui välismaalt toodud sõidukit, mille puhul peab hakkama uurima, mis selle autoga Euroopas on tehtud või ei ole,» lisas ta.

Eestis on autode müük uute autode poole kaldu

Elke kasutatud autode müügiosakonna juhi sõnul on kasutatud autode müügimahu suurenemine igati positiivne trend, mis sarnaneb Skandinaavia riikide uute- ja kasutatud autode müügiloogikale. «Põhjamaades on tavaline, et esinduses müüakse ühe uue auto kohta ka üks kasutatud auto ehk müügi osakaal on võrdne. Eestis oleme automüügi osas hetkel veel uute autode poole kaldu, mille puhul müüakse ühe uue auto kohta ligikaudu 0,5–0,6 kasutatud autot,» nentis Veiram.

Lisaks tõi ta välja, et seoses tõusvate intressimääradega on väljaoste rohkem ning selle võrra liisingute osakaal väiksem.

SEB Liisingu müügivaldkonna juht nentis samuti, et võrreldes eelmise aasta kevadega on liisingutaotluste arv tänavu veidi väiksem, samas autode hinnatõus on tinginud selle, et liisingute maht on siiski võrreldav eelmise aastaga. «Euribori tõusust tingitult on liisingu kuumakse tõusnud keskmiselt mõnikümmend eurot. Olemasolevate lepingute puhul on kliendid valdavalt oma kohustuste tasumisega kenasti hakkama saanud ning Euribori kasv pole märkimisväärselt mõjutanud ka uusi liisingutaotlusi,» ütles Tomson.