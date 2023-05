Türgi majandust ootab valimiste järel tõetund

President Recep Tayyip Erdoğan tegi ööpäevaringset kampaaniat, et võita läinud nädalavahetusel oma kahekümneaastase võimuperioodi kõige raskemad valimised.

Samuti on ta suunanud miljardeid dollareid kampaanialubadustele ja veel kümned miljardeid, et hoida ära liiri odavnemine enne valimisi.

Capital Economicsi analüütikud arvavad, et Türgi on nüüd silmitsi valimistejärgse tõetunniga.

Türgi kord õitsev majandus, mida vedas odav tööjõud ja hästitoimiv pangandussüsteem, on kimpus iseendale põhjustatud raskustega, mille sarnaseid on vähestel teistel riikidel.

Erdoğan on pidanud pikka võitlust kõrgete intressimäärade vastu, mida ta peab islami õpetustele vastukäivaks.

Ta on nimetanud intressimäärasid «kõige kurja emaks ja isaks», mida edendab välismaine «intressilobi».

Välisinvestorid on Türgist poliitilise ebastabiilsuse ja võimu Erdoğani kätte koondumise tõttu suuresti lahkunud.

«Erdoğani võimu kahe aastakümne bilanss on olnud majanduse järkjärguline destabiliseerimine,» ütles investeerimisfirma Conotoxia turuanalüütik Bartosz Sawicki.

«Välisaktsiate positsioon Türgi võlakirjadega on alates 2013. aastast hinnanguliselt vähenenud umbes 85 protsenti, selle aja jooksul on liir dollari suhtes kaotanud umbes 90 protsenti.»

Türgi kõige vahetum probleem on see, et keskpangal hakkab raha otsa saama.