Läänemets: alampalga tõstmise lepe tähendab ajaloolist läbimurret

Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel sõlmitud kokkuleppe järgi tõuseb Eestis järgneva nelja aastaga alampalk ligi 1200 euroni. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid on seisnud selle eest, et alampalk tõuseks Eestis euroopalikule tasemele.

«See kokkulepe toetab meie majandust, kuid alampalga tõstmisel on lisaks hoopis laiem ühiskondlik mõõde – see on eeskätt inimväärikuse küsimus. Sellega anname ühiskonnana signaali, et iga töö, mida ühiskonnas oluliseks peame, loob väärtust ja selle eest peab saama väärikat tasu. Oleme võtnud selge suuna jätta palgavaesus minevikku,» rääkis Läänemets.