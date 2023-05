Soome miljarditööstus: keskkonnasäästlikud valikud nõuavad ettevõtetelt investeerimisjulgust

Rootsi Metsatööstuse Liidu kohaselt on alates 1970. aastast metsatööstuse vette ja õhku levinud heitkogused vähenenud vastavalt 90% ja 95%. Need numbrid viitavad kõigile töötavatele tehastele, mitte ainult uutele.

Järgmiseks fookuseks näib olevat magevee kasutamise vähendamine tehastes. Uued tselluloositehased tulevad piirkondadesse, kus veevaru pole nii suur, kui näiteks Põhjamaades ja kuna tehaste suurused kasvavad, siis on magevee hoidmine globaalselt oluline. Näiteks saame tõhusa aurustustehnoloogiaga toota puhtaid kontsentraate, mida saab uuesti kasutada tehase pesuprotsessides, parandades samal ajal taaskasutuskatla energiatõhusust.

Üks peamisi etteheiteid tselluloosi- ja biotootetööstusele on nende mõju metsadele. Kuidas metsade kasutamise ja fossiilsete materjalide asendamise vahel?

Me kõik teame, et taastuvenergia ei ole automaatselt jätkusuutlik. Jätkusuutlikkus eeldab, et ka tooraine hankimine oleks jätkusuutlik. Mul on hea meel tõdeda, et peaaegu kogu metsatööstus põhineb säästval metsandusel. Sektor on viimastel aastakümnetel teinud suuri edusamme ning seda koostöös erinevate mittetulundusühingute ja sertifitseerimisorganisatsioonidega, et parandada nii oma praktikaid, läbipaistvust kui ka aruandlust.

Tehnoloogia arendamisel on üks meie fookusvaldkondi tooraine efektiivsus. See tähendab, et kasutame kõiki puidus olevaid kiude võimalikult tõhusalt. Samuti arendame tehnoloogiaid, et kasutada teisi algmaterjale, näiteks populaarsust koguvat põllumajanduslikku biomassi, et luua biotoodete tooraineid.

Bioenergia tootmine on teine suur teema. Kuidas seda võrrelda tuule ja päikeseenergia ja milliseid edusamme selles valdkonnas tehakse?