Hotelliliit nõustuks valitsuse plaanist poole väiksema käibemaksumääraga

«Arvestades viimase kolme aasta jooksul läbielatud kriise ja sektori kogunenud kahjumit selle aja jooksul, peame arvestama, et taastumine võtab aega rohkem kui kaks aastat – seda raskendab ka tänane olukord, kus sõda Ukrainas on nõudluse taastumisel oluliseks takistuseks. Sellest tulenevalt oleks sektori ellujäämise ja edasise arengu seisukohalt esimene eelistus jätta käibemaksuerisus praegusele tasemele ehk 9 protsenti ning anda võimalus järgnevatel aastatel jõudu koguda, et nii ettevõtjad kui ka turismisektor tervikuna oleksid tugevamad ja tooksid seeläbi ka riigile rohkem soovitud kasu,» kirjutasid EHRL-i juhatuse esimees Ain Käpp ja tegevjuht Killu Maidla pöördumises.

Nad tõdevad aga, et riigi esindajatega toimunud kohtumiste tulemusena on liit mõistnud, et riigil ei ole võimalik seda teed pidi hetkel minna. «On äärmiselt positiivne, et niivõrd keerulises olukorras oleme saanud koalitsioonipartneritelt signaale, et majutusasutuste käibemaksu erisuse puhul kaalutakse kompromisslahendust ja sellest tulenevalt soovime märku anda meie sektori valmisolekust ja taluvuspiirist,» selgitasid Käpp ja Maidla.