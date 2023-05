Citadele: intressimäärade tõstmine euroalal on jõudmas lõpule

«Traditsiooniliselt ei anna EKP tulevaste intressimäärade taseme kohta suuniseid, kuid futuurituru prognooside kohaselt ootavad turuosalised, et keskpank tõstab intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra veel ühe või kaks korda, viies hoiuseintressi 3,50–3,75 protsendi lähedale. Seejärel võidakse teha paus, et hinnata juba võetud meetmete mõju majandusprotsessidele,» ütles Striževska.

«Kuna intressimäärade tõus euroalal on jõudmas lõppjärku, muutub oluliseks küsimus, millal võib oodata euroalal intressimäärade normaliseerumist. Kuigi intressimäärade tõstmise ülempiir pole enam kaugel, ei oota sel aastal ei turuosalised ega EKP esindajad intressimäärade langetamist. Madalama inflatsioonitaseme korral võivad EKP intressimäärad hakata järk-järgult langema kahe järgmise aasta jooksul,» usub ökonomist.

«Intressimäärade prognoosid on dünaamilised ja võivad uute andmete põhjal muutuda. Kui inflatsiooninäitajad langevad kiiremini ja majanduskasv on oodatust nõrgem, näeme tõenäoliselt madalamaid EKP intressimäärasid. Ja vastupidi: kui inflatsioon on püsivam, võivad intressimäärad jääda pikemaks ajaks kõrgemaks,» tõdes Striževska.