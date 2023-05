Reisihuvi ei rauge: Novaturase müügitulu tegi ajaloolise hüppe

Arvestades esimese kolme kuu edu, uuendas Novaturas iga-aastast finantsprognoosi ning eeldab nüüd, et EBITDA jääb nelja kuni kuue miljoni euro vahele ja puhaskasum kahe kuni nelja miljoni euro vahele.

Ettevõte on koondanud osa lende (näiteks Egiptuse sihtkohad) teiste teenusepakkujatega ja see aitas vähendada kohtade mittetäitumise riski ja garanteeris parema kasumi. Kuna kolmas kvartal on turismivaldkonnas traditsiooniliselt madala aktiivsusega periood, siis on ettevõttel jätkuvalt plaanis osa lende koondada teiste samas vallas tegutsevate teenusepakkujatega.