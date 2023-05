Reisihuvi ei rauge: Novaturas grupi müügitulu kasvas kolmandiku võrra

Esimeses kvartalis teenis ettevõte müügitulu 39,6 miljonit eurot, mis on 35 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kokku teenindati ligi 38 100 reisijat, mis on 4,6 protsenti rohkem kui 2022. aastal. Ettevõtte EBITDA oli positiivne, ulatudes 2,6 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta esimese kvartali negatiivse EBITDA-ga, mil grupp oli 96 000 euroga miinuses.

«Stabiilsed esimese kvartali tulemused annavad kindla aluse edasiste tulemuste prognoosimiseks. Oleme praeguseks müünud üle 56 protsenti selle aasta koguprogrammist ja talvehooaja varajased broneeringud on eelmise aasta tasemest peaaegu kolm korda suuremad. Arvestades esimese kolme kuu edu, oleme uuendanud Novaturas grupi iga-aastast finantsprognoosi. Eeldame, et meie EBITDA jääb vahemikku neli kuni kuus miljonit eurot ja puhaskasum vahemikku kaks kuni neli miljonit eurot. Plaanime sellise kasvu saavutada, pakkudes klientidele tasakaalustatud programmi, laias valikus sihtkohti ning jätkates tõhusat kulude juhtimist nagu tegime seda esimeses kvartalis,» selgitas Novaturas grupi peadirektor Vitalij Rakovski.

Reisisihtkohtade mitmekesistamine

«Meie grupi üks suurimaid tugevusi on reisisihtkohtade mitmekesistamine. See on oluline konkurentsieelis, kuna nii teised turul tegutsejad kui ka uued tulijad pakuvad pigem ennast juba tõestanud turismiteenuseid, mis on ka kõige konkurentsivõimelisemad,» kommenteeris Rakovski. «Me samal ajal uuendame oma programmi vastavalt nõudlustrendidele, pakume uusi sihtkohti ning seega võime julgelt öelda, et panustame Leedu, Läti ja Eesti reisijate reisiharjumuste kujundamisse, mitte ainult nende vajaduste rahuldamisesse. Sellega ei paranda me mitte ainult ettevõtte kasumlikkust, vaid avardame oluliselt ka võimalusi avastada uusi või seni külastamata sihtkohti,» jätkas ta.