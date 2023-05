Seadusemuudatuse tulemusel vabanes suur hulk elektrivõrgu võimsust

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on fantoomliitumiste probleemi lahendamiseks välja töötatud muudatus andnud olulise positiivse nihke. «Tänaseks on vabanenud rohkem kui 1000 megavatti liitumisvõimsusi. Olenemata põhjusest, miks need reserveeringud fantoomideks muutusid, hoidsid need võrku kinni ja järgmistele tootjatele oleks liitumine olnud põhjendamatult väga kulukas. See paneb omakorda kehvemasse olukorda nii tarbija kui ka need tootjad, kes tahavad turul konkureerima asuda. Seadusega muutsime seda olukorda paremaks ja see on kahtlemata hea uudis nii neile, kes tahavad elektrit toota, kui ka tarbijatele, kes saavad turukonkurentsist kasu soodsama hinna näol,» lausus Michal.