Saab ka teistpidi: Pärnu linn tahab makse vähendama hakata

Kuigi maa väärtus on kordades tõusnud, ei tähenda see maamaksu sama suurt kasvu, sest maamaksuseadusega on maksumäärasid kuni viis korda vähendatud. Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada alates järgmise aasta 1. jaanuarist Pärnus ja tema osavaldades elamumaa ja maatulundusmaa maamaksumääraks 0,5 protsenti ning kõigi ülejäänud sihtotstarbega maade maksustamishinnaks 1 protsent maa maksustamishinnast aastas.