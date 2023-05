Lõpuks ometi: peale gaasi hinna superlangust lubavad ka Eesti gaasimüüjad hinda langetada

Hollandi gaasibörsil langes eelmise nädala lõpul gaasi tulevikutehingute hind alla 24 euro megavatt-tunni eest, mis on madalaim hinnatase 2021. aasta teisest poolest. Samas mullu augustis küündis hinnatase veel ligi 340 euroni.

«Maikuu kodugaasi hind on meil 0,68 eurot kuupmeetrist ja alates 1. juunist 0,63 eurot. Näeme, et juulist saame langevast gaasibörsist tarbijale tuua veelgi hinnavõitu,» ütles Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu BNSile ja lisas, et loodetavasti saab juuli hinna teada sel nädalal.