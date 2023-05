Töötukassa: nii nigelat tööpakkumiste arvu pole tükk aega nähtud

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool kinnitas, et Eestis on tööpakkumiste arv langenud 2018. ja 2019. aasta tasemele.

«Eelmise aasta esimeses pooles oli tööpakkumisi rekordiliselt palju, tänavu on pakkumiste arv olnud oluliselt väiksem, aga mitte ka nii väike kui koroonakriisi esimestel kuudel. Maikuu esimene pool teeb veidi murelikuks – uusi tööpakkumisi on vähem kui eelmistel kuudel. Vähem on pakkumisi põllumajanduses ja tööstuses,» rääkis Kool.

Kool ütles, et seetõttu on tal kohe soovitus tööotsijatele – praegu võiks inimene võtta vastu ka töö, mis pole päris unistuste töö, seda ideaalset pakkumist ei ole kasulik praegu ootama jääda. «Ja paljud inimesed on tegelikult sellest ka aru saanud. Selline käitumine on väga mõistlik, sest tööpakkumisi on oluliselt vähem kui eelmise aasta kevadel, seega praegu tuleb tööotsijal olla aktiivne, tegus ja kiire,» sõnas Kool.

Üks asi on tänavu tööpakkumiste puhul pisut teisiti: «Tänavuste tööpakkumiste puhul torkab silma, et töötlevas tööstuses on sel aastal olnud oluliselt vähem pakkumisi kui tavaliselt, hea uudis on aga see, et kui eelmise aasta lõpus kukkus selles sektoris pakkumiste arv päris suure hooga, oli just hilissügis aeg, mil töötlevas tööstuses viidi läbi suuri koondamisi, siis tänaseks on pakkumiste arv pea poole võrra kasvanud,» rääkis Kool.