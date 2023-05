Lugeja küsib: kas riigipühal tehtud töö võib hüvitada vaba ajaga?

Riigipühal töötamise eest peab tööandja maksma töötajale kahekordset töötasu. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et riigipühal tehtav töö hüvitatakse vaba aja andmisega. Kui töötajale hüvitatakse riigipühal töötamine vaba ajaga, tehakse seda analoogselt ületunnitöö vaba aja hüvitamisega. Ehk töötaja saab riigipühal töötamise eest ühekordse töötasu ning vaba aja eest samuti ühekordse töötasu.

Seadus eeldab, et riigipühal töötamist hüvitatakse kahekordse töötasu maksmisega, mitte vaba ajaga. Üksnes kokkuleppel töötajaga võib riigipühal töötamist hüvitada vaba ajaga. Kui töötaja teeb tööd selliselt, kus tööandjal tuleb maksta töötamise eest täiendavat töötasu (näiteks töötamine riigipühal, ööajal või ületunnitöö tegemine), siis kehtib põhimõte, mille kohaselt baastasu topelt ei arvestata. See tähendab, et töötajale ei arvestata lepingus kokku lepitud töötasu topelt.