Jurist lõi tehisintellekti abiga väljamõeldud kohtulahendid - ja jäi kohtus vahele

Kohtuasi ise oli väike: 2019. aastal juhtus reisijaga USA lennul pisike õnnetus, stjuuadress riivas käruga reisija põlve. Nüüd soovis reisija lennufirma aga kohtusse anda.

Kuna lennufirma juristid väitsid, et asi on juba aegunud, hakkas reisija palgatud jurist otsima kohtulahendeid, mis näitaksid, et tema klient saab lennufirmat hageda küll.

Selleks kasutas Steven A. Schwartz advokaadibüroost Levidow, Levidow & Oberman tehisintellektil põhinevat rakendust ChatGPT. Kas tehisintellekt õiged asjad välja otsis, seda Schwartz ei kontrollinud, vahendab tehnikaportaal heise.de. Schwarz möönis hiljem, et tema kontroll piirdus sellega, et ta küsis ChatGPT rakenduselt, et kas need on ehtsad lahendid.

Kui asi kohtu ees arutlusele tuli, tõigi Schwarz «kohtulahendid» välja. Vastaspool küsis aga allikaid näha ning Schwarz saatiski neile tehisintellekti fabritseeritud tekstiparagrahvid. Kui vastaspool neid nägi, said sealsed juristid aru, et midagi ei klapi ning kahtlustasid, et Schwarz on ChatGPTd kasutanud - kõik nägi justkui õige välja, aga lähemal uurimisel selgus, et selliseid lahendeid USA kohtusüsteem näinud pole.