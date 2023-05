Raamatute Youtube tegi Eesti e-residendist mitmekordse miljonäri

Sergiy Grushko juhitav booknet.ua ja booknet.com viivad kokku kirjanikud ja lugejad ukraina ja hispaania keeles. Ingliskeelne platvorm on ka olemas, kuid see pannakse lähema nädala jooksul kinni. Põhjuseks on tihe konkurents ingliskeelses maailmas. Hispaania keel on internetis kolmas enim kasutatud keel inglise ja hiina keele järel ja selles keeles on kirjastajal võimalik kasumit teenida. Väikeste keelte puhul ei oleks lugejaid piisavalt ja see on põhjus, miks Sergiy seda platvormi eesti keeles ei plaani luua.