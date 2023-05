Prognoos: toidu hind hakkab langema

Soome teadusasutuse Loodusvarade Keskuse (Luke) hinnangul oli mullune märkimisväärne hinnatõususurve tingitud sellest, et toiduainete valmistamiseks vajalike tootmissisendite hinnad tõusid järsult. Toiduainetest kallines enam kohvi, üle 37 protsendi.

Samas on mõned toorained, nagu näiteks teravili, tänaseks mullu kevadel saavutatud tippudest taandunud juba ligi kaks korda. Pagaritoodete osas aga kaupluseriiulitel nisu hinnalangus veel ei kajastu. Samuti on odavnenud toorpiim, 36 protsenti, kuid ka see kandub poodidesse visalt.