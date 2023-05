Uuring: pea kaks kolmandikku Eesti elanikest on krüptorahast huvitatud

44 protsenti valimist on teinud mõne tehingu digitaalse valuutaga, kusjuures 75 protsendil neist oli tehingu eesmärgiks investeering, samas kui 41 protsenti on ostnud digitaalsete valuutade eest toitu, teenuseid või meelelahutust. Vanusegrupis 25–34 on digitaalsete valuutadega erinevaid oste sooritanud 58 protsenti. Osalejatest, kes ei ole teinud ühtegi tehingut digitaalsete valuutadega, plaanib 80 protsenti 18–24 aastaste vanusegrupist seda teha.

Digitaalsete valuutade potentsiaalse igapäevase kasutamise kohta vastas 44 protsenti, et nad maksaks toidukulleri teenuste eest digitaalsete valuutadega. Vanusegrupis 25–34 oli see isegi 52 protsenti. Järgnesid skuuteri rent ja autorent, mille eest maksaks 33 protsenti uuringus osalenutest digitaalsete valuutadega.

«Hea meel on tõdeda, et noorem generatsioon Eestis on eriti huvitatud digitaalsetest valuutadest. See inspireerib ja innustab veelgi enam tegema koostööd kohalike ettevõtete ja web3 ökosüsteemiga, et digitaalsete valuutade kasutamine oleks lihtne ja kättesaadav,» kommenteeris CoinsPaidi tegevjuht Max Krupyshev.