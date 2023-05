Gaasi börsihind kukkus järsult, kas odavnemine jõuab ka kodukliendini?

Energiakaupleja Baltic Energy Partners tegevjuhi Marko Alliksoni sõnul soosib madal hind Euroopa gaasihoidlate kiiret täitmist. «Hoidlates on üle 750 teravatt-tunni (TWh) maagaasi, ehk 67 protsenti mahutitest on täidetud ja seda on 265 TWh enam kui aasta tagasi samal ajal,» märkis ta.

Gaasitarbimine ei suurene

Samuti ei ole ka Euroopas langenud gaasihind veel eriti suurendanud gaasitarbimist, kuigi näiteks elektritootmine maagaasist on odavam kui söest. «Saksamaa on majanduslanguses ning paljud tööstused ei ole oma mahte taastanud, kuigi energiahinnad on langenud,» nentis Allikson. «Hinnatakse, et 5–20 protsenti gaasitarbimisest võib olla kadunud jäädavalt ning see on rohkem kui järelejäänud gaasiimport Venemaalt. Seega kindlasti ei ole oodata eelmise aastaga võrreldavat kriisi, ent hinnad võivad jäävad kõikuvateks ka edaspidi.»