Türgi liiri nõrgenemine presidendivalimiste ajal jätkub

Majandusteadlaste sõnul on keskpank rahareservid läbi põletanud, kuna poliitikakujundajad on püüdnud liiri toetada. Kılıçdaroğlu ütles eelmisel kuul FT-le, et üks tema prioriteete oleks Türgi majanduse ümberpööramine, sealhulgas sõltumatu keskpanga loomine praeguse süsteemi asemel, kus Erdoğan tõhusalt kontrollib intressimäärade poliitikat.

Investorid muretsevad, et suur poliitika kohandamine, kuigi see on pikas perspektiivis oluline, on lühiajaliselt valus. Investorid eeldavad, et Türgi baasintressi tuleb aja jooksul tõsta kuni 40 protsendini, et näidata, et riik teeb usaldusväärseid jõupingutusi inflatsiooni taltsutamiseks.