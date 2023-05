Ministeerium: riigihangete hindamisel on kavas uued põhimõtted

«Riigihangetes muude väärtuste arvestamine peale odavuse ei ole tegelikult midagi müstilist. Euroopas on see normiks juba aastaid ning vastavaid samme oodatakse ka Eestilt,» märkis Põllu ministeeriumi blogis.

Ta tõdes küll, et seni on Eesti riigihangetes selgunud võitja valdavas osas madalaima soetushinna alusel, mis aastakümnete jooksul on olnud normaalsus ja justkui seaduseks kujunenud reegel. Ka praegu ei ole Põllu kinnitusel plaan keelata madalaima hinna põhjal parima pakkumuse väljaselgitamist, vaid anda võimalus toetada ka muude riigile oluliste valdkondade arengut või vähemalt vähendada kahjulike mõjude tekkimist. «Madalaim hind on endiselt kasutatav kriteerium, kui kvaliteedi tase on paigas, kuid see ei peaks edaspidi olema üks ja ainus hindamiskriteerium,» toonitas ta.