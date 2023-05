Aktsiad kerkivad võlakokkuleppe lootuste tõttu

Dow Jones tööstuskeskmine lõpetas reedel viiepäevase kaotuste seeria, tõustes protsendi võrra. Laiapõhjaline S&P 500 tõusis 1,4 protsenti, samas kui tehnoloogiarikas Nasdaq Composite Index kerkis lausa 2,2 protsenti, mis on kõrgeim tase alates 2022. augustist.

«Tänase positiivsema meeleolu taga näib olevat mõningane optimism, et võlakohustuste ülemmäära kokkulepe läheneb, kusjuures nädalavahetusel peaks ilmnema rohkem üksikasju, kuna me läheneme järgmise nädala 1. juuni tähtajale,» ütles CMC Marketsi analüütik Michael Hewson.

Turud on viimastel päevadel saanud löögi, kuna muretsetakse Washingtoni läbirääkimiste aeglase tempo pärast, isegi pärast seda, kui president Joe Biden ja esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy väljendasid nädala alguses optimismi.

Neljapäeval kordas Biden oma lubadust, et hoolimata vaidlustest «ei tule makseviivitust», lisades, et läbirääkimised vabariiklaste läbirääkijate eesotsas McCarthyga on olnud «produktiivsed».