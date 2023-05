Norra naftafond ühines kliimaaktivistidega ExxonMobili ja Chevroni vastu

Maailma suurim börsiinvestor, Norra 1,4 triljoni dollari suurune varandusfond teatas reedel, et hääletab 31. mail toimuvatel koosolekutel Chevroni ja ExxonMobili tegevjuhtide ja juhtkonna vastu heitkogustega seotud ettepanekute osas.

Fond, kellele kuulus 2022. aasta lõpu seisuga 0,86% Chevronist ja 1,13% Exxonist, on varemgi hääletanud direktorite taasnimetamise vastu ja teatas, et toetab nagu varasematel aastatelgi, Follow This kliimaaktivistide resolutsiooni, milles nõutakse USA firmade kiiremat heitkoguste vähendamist.